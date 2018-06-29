ميلانيا ترامب تزور مركز إيواء أطفال المهاجرين في أريزونا

قامت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بزيارة إلى مركز إيواء أطفال المهاجرين الواقع في ولاية أريزونا، بالقرب من الحدود مع المكسيك.

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وتعرفت ميلانيا على الظروف التي يعيش فيهم أطفال المهاجرين في المركز وتبادلت مع عدد منهم كلمات قصيرة باللغة الإسبانية.

ويعد مركز إيواء أطفال المهاجرين في أريزونا، الذي يعيش فيه حاليا 121 طفلا (بينهم 33 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات و61 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما)، يعد مثاليا، إذ توجد فيه ساحة للعب الأطفال ومسبح وملعب لكرة السلة.

وجاءت زيارة ميلانيا ترامب إلى هذا المركز، وهي الزيارة الثانية من نوعها في الأسبوع الجاري، في ضوء استمرار الاحتجاجات الجماهيرية على سياسة الرئيس ترامب المتشددة في مجال الهجرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات، وقف ممارسة سياسة فصل أطفال المهاجرين اللاشرعيين عن ذويهم.

المصدر: نوفوستي