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ستولتنبرغ: ترامب أثبت ولاءه للناتو بالأفعال لا بالأقوال

أخبار العالم

ستولتنبرغ: ترامب أثبت ولاءه للناتو بالأفعال لا بالأقوال
Reuters Francois Lenoir
ينس ستولتنبرغ
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة ينس ستولتنبرغ بلقاء القمة المقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وأعرب عن قناعته بولاء سيد البيت الأبيض للحلف.

وأكد ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل اليوم، في معرض ترحيبه بلقاء القمة المقرر عقده في العاصمة الفنلندية هلسنكي 16 يوليو المقبل، إيمانه بالحوار، مشيرا إلى أن اللقاء المقبل يتماشى تماما مع سياسات حلف شمال الأطلسي.

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وأعرب ستولتنبرغ عن أمله في أن تسهم القمة المقبلة في الحوار بين الناتو وروسيا، مشددا على ضرورة البقاء على اتصال مع موسكو والسعي إلى تحسين العلاقات معها كأكبر جار للحلف.

وقال ستولتنبرغ إنه مقتنع تماما بولاء ترامب للناتو، مضيفا أن الرئيس الأمريكي أثبت ذلك "بالأفعال وليس بالأقوال".

كما تطرق ستولتنبرغ إلى قمة الناتو المقرر عقدها في يوليو المقبل، مؤكدا أنه يتوقع منها اتخاذ خطوات ملحوظة بغية تعزيز العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي.

كما يتوقع ستولتنبرغ من القمة المقبلة تقديم مزيد من "الدعم القوي" لجورجيا، مؤكدا اقتناعه بأن القمة ستقرر إطلاق مفاوضات الاندماج مع مقدونيا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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