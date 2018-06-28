 
مباشر

15 قتيلا جراء حريق داخل سوق في عاصمة كينيا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kft1

أكد مسؤولون كينيون أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 70 آخرون جراء حريق شب داخل سوق في الهواء الطلق بالعاصمة نيروبي.

وأكد مفوض مقاطعة نيروبي كانغيثي ثوكو أن الحريق اندلع داخل متجر للأخشاب، وبين ضحاياه أربعة أطفال لقوا مصرعهم لدى وصولهم إلى المستشفى، كما توفي العديد اختناقا.

وأشار المسؤول إلى أن عمليات البحث في الموقع مستمرة، مضيفا أن سبب الحريق لم يحدد بعد وتعتبر السلطات السوق بؤرة إجرام.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. بوتين يستعرض مهاراته الكروية ويسجل هدفا رائعا