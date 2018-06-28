15 قتيلا جراء حريق داخل سوق في عاصمة كينيا

أكد مسؤولون كينيون أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 70 آخرون جراء حريق شب داخل سوق في الهواء الطلق بالعاصمة نيروبي.

وأكد مفوض مقاطعة نيروبي كانغيثي ثوكو أن الحريق اندلع داخل متجر للأخشاب، وبين ضحاياه أربعة أطفال لقوا مصرعهم لدى وصولهم إلى المستشفى، كما توفي العديد اختناقا.

وأشار المسؤول إلى أن عمليات البحث في الموقع مستمرة، مضيفا أن سبب الحريق لم يحدد بعد وتعتبر السلطات السوق بؤرة إجرام.

المصدر: وكالات