كيم جونغ أون أعدم ضابطا رفيعا منح جنوده حصص طعام إضافية!

ذكرت أنباء أن السلطات في كوريا الشمالية أعدمت ضابطا رفيعا في جيش البلاد لأنه كان كريما مع جنوده وقرر منحهم حصصا إضافية من الطعام والوقود.

صحيفة "Metro" البريطانية أفادت بأن الحكم ضد اللفتانت جنرال هيون جو سونغ نفذته فرقة إعدام مكونة من تسعة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام، أطلق عليه أفرادها 90 رصاصة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن حكم الإعدام بحق الجنرال صدر بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام السلطة، وجلب فائدة للأعداء، والمشاركة في أعمال مناهضة للحزب.

وذكرت صحيفة "Metro"، استنادا إلى مصادر محلية، أن عملية الإعدام نفذت في الأكاديمية العسكرية كانغ كون، الواقعة في منطقة سونان بالعاصمة بيونغ يانغ.

وأعلنت صحيفة "NK Daily" الكورية الجنوبية المتخصصة بشؤون الشطر الشمالي أن "جريمة" هذا الجنرال تتمثل في توزيع إمدادات إضافية على رجاله في محطة لإطلاق الأقمار الاصطناعية في أبريل الماضي.

ويُزعم أن الضابط الكوري الشمالي الرفيع، أخبر جنوده بأنه لم تعد هناك حاجة إلى تقنين المواد لتمويل برنامج كيم جونغ أون للأسلحة، وأنه قال تحديدا لجنوده في 10 أبريل: "لم تعد هناك حاجة لنعاني ونشد أحزمتنا لصنع صواريخ أو أسلحة نووية".

ويقال أنه أعطى تعليماته بإرسال طن من الوقود و580 كيلوغراما من الأرز و750 كيلوغراما من الذرة إلى ضباط الجيش وعائلاتهم في محطة إطلاق الأقمار الاصطناعية.

المصدر: metro.co.uk