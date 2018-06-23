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المشكلة ليست في تسلم رفات الأمريكيين من كوريا الشمالية بل في فرزها

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المشكلة ليست في تسلم رفات الأمريكيين من كوريا الشمالية بل في فرزها
Reuters Kim Kyung Hoon
أسماء جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية بمتحف في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول
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رجح مسؤولون أمريكيون أن يواجه خبراء الجيش مهمة صعبة في تحديد هوية رفات 200 جندي أمريكي قضوا خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وقال مسؤول أمريكي مطلع إن الرفات قد لا تكون مفصولة وتشمل عظاما لغير الأمريكيين وأن العملية قد تستغرق شهورا بل وسنوات لتحديد صاحب كل رفات.

ويتوقع المسؤولون الأمريكيون تسليم الرفات لقيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية في قاعدة "أوسان" الجوية قرب العاصمة سيئول، قبل نقلها إلى قاعدة "هيكام" الجوية في هاواي.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الخميس الماضي عقب قمة جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن كوريا الشمالية ستسلم الولايات المتحدة رفات 200 جندي أمريكي قضوا خلال الحرب الكورية.

وحسب بيانات الجيش الأمريكي فإن مصير نحو 7700 جندي أمريكي قتلوا في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، لا يزال مجهولا.

المصدر: "رويترز"

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