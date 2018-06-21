كوريا الشمالية ترد الجميل لترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كوريا الشمالية سلمت الولايات المتحدة رفات 200 جندي أمريكي قضوا خلال الحرب الكورية.

وقال ترامب أمام حشد من مؤيديه في ولاية مينيسوتا، أمس الأربعاء: "استعدنا أبطالنا العظماء الراحلين وأعيدت رفاتهم لنا اليوم. أعيدت 200 منها بالفعل".

وحسب بيانات الجيش الأمريكي فإن مصير نحو 7700 جندي أمريكي قتلوا في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، لا يزال غير معروف.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق تدريبات "حماة الحرية" السنوية المشتركة مع كوريا الجنوبية، والتي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس القادم، كثمرة لاجتماع ترامب وكيم جونغ أون في 12 الشهر الجاري.

وحتى الفترة الأخيرة، أصبحت التدريبات العسكرية الدورية بين واشنطن وسيئول، والتي اعتبرتها كوريا الشمالية تهديدا لأمنها، من أهم عوامل التوتر في المنطقة.

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وأسفر اجتماع ترامب وكيم في سنغافورة عن توقيعهما على وثيقة مشتركة، تعهدت فيها بيونغ يانغ بنزع سلاحها النووي مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات