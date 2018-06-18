تعليق التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تعليق تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين، كان من المخطط إجراؤها في شهر أغسطس، حسبما أفاد مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين.

وفي حديث لـ"رويترز"، أوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تعليق التدريبات يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد، بعد اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بإنهاء "الألعاب الحربية".

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وأضاف المصدر نفسه أن إعلانا رسميا عن تعليق تدريبات "أولجي حماة الحرية" السنوية بين الدولتين سيأتي بعد أيام.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستعلق حقيقة تدريباتهما المقررة في أغسطس، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن "هذه الأشياء من الممكن تأجيلها" ما دامت كوريا الشمالية تظهر حسن نيتها.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية نبأ تعليق تدريبات "حماة الحرية"، مشيرة إلى أن لا قرار اتخذ بشأن تدريبات عسكرية أخرى بين سيئول وواشنطن، وأن البلدين سيتشاوران بخصوص خطواتهما اللاحقة.

وأسفر اجتماع ترامب مع كيم جونغ أون، في سنغافورة، عن توقيعهما وثيقة مشتركة، تعهدت فيها كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

من طرفه، وعد ترامب بوقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: رويترز + وكالات