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ميركل: الناتو مستعد للحوار مع روسيا

أخبار العالم

ميركل: الناتو مستعد للحوار مع روسيا
RT
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ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها تؤيد نهجا مزدوجا في العلاقات مع روسيا، وهو ذات الموقف الذي أعلنه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

وقالت ميركل أثناء خطاب لها في مجلس النواب الألماني "البوندستاغ" اليوم الخميس: "أشاطر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ موقفه من أنه ينبغي مواصلة العمل مع روسيا في إطار نهجنا المزدوج، وهو الحوار والردع. علينا ترسيخ إمكانياتنا، إلا أن اقتراحنا على روسيا حول الحوار ما زال ساري المفعول".

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن على الغرب أن يكون مستعدا للحوار مع روسيا، ولرفع قدراته الدفاعية في الوقت نفسه.

وقالت ميركل: "رد الحلف وقدراته على الدفاع يجب ترسيخهما بشكل جدي.. وبالتوازي مع ذلك، نريد أن نبقى مستعدين للحوار مع روسيا".

ومن المقرر أن تعقد قمة للناتو في بروكسل يومي 11 و12 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات

 

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