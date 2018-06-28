ترامب يعتبر التوافق مع روسيا أمرا جيدا

اعتبر رئيس أمريكا، دونالد ترامب، أن التوافق مع روسيا أمر جيد، في وقت أعلن فيه الكرملين أن موسكو وواشنطن اتفقتا على مكان وزمان أول قمة رسمية بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

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وقال ترامب الليلة الماضية متحدثا لمؤيدين في فارغو (نورث داكوتا):" التوافق مع روسيا، وكذلك مع الصين، أمور جيدة وليست سيئة".

وبموازاة ذلك، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على مكان وزمان قمة بوتين - ترامب، مشيرا إلى أنه سيعلن يوم الخميس 28 يونيو عن تفاصيل القمة.

وجاء ذلك في أعقاب لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، الذي يزور موسكو لبحث تنظيم لقاء قمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وقال أوشاكوف إن "مسألة العقوبات لم تناقش في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وقد تم التطرق إلى الوضع العام للعلاقات الثنائية".

وأضاف أوشاكوف: "لم يتم التطرق لمسألة العقوبات، فقد تم التطرق إلى الوضع العام الذي يثير القلق في علاقاتنا الثنائية، وقد أشار رئيسنا إلى ذلك في بداية الحديث مع الصحافة".

ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، فقد "بحث الرئيس الروسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي الأفكار التي يمكن أن تناقش في القمة المزمع عقدها، والتي تتعلق بالقضية السورية، وعلى وجه الخصوص الملف الإنساني".

وذكر أوشاكوف أن " الرئيس بوتين شدد على إيلائه أهمية كبيرة للاجتماع المرتقب، مؤكدا تحضيره للقمة".

المصدر: نوفوستي