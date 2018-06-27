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ترامب: اللقاء مع بوتين قد يعقد في هلسينكي بعد قمة الناتو

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ترامب: اللقاء مع بوتين قد يعقد في هلسينكي بعد قمة الناتو
Globallookpress Alex Edelman / CNP
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جولته في أوروبا، موضحا أن اللقاء قد يعقد بالعاصمة الفنلندية هلسينكي بعد قمة حلف الناتو.

وذكر ترامب أنه يعتزم بحث ملفي الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا مع بوتين.

وتجدر الإشارة إلى أن قمة الناتو من المقرر أن تعقد يومي 11 و12 يوليو المقبل.

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ويأتي ذلك بعد زيارة مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون إلى موسكو، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث معه العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن والتحضير للقاء القمة بين الرئيسين بوتين وترامب.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الجانبين اتفقا على مكان وموعد عقد اللقاء، وأنه سيتم الكشف عن التفاصيل يوم 28 يونيو.

المصدر: رويترز

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