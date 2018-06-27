الكرملين: موسكو وواشنطن اتفقتا على مكان وزمان قمة بوتين - ترامب

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على مكان وزمان قمة بوتين - ترامب، مشيرا إلى أنه سيعلن غدا الخميس 28 يونيو عن تفاصيل القمة.

وجاء ذلك في أعقاب لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، الذي يزور موسكو لبحث تنظيم لقاء قمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وقال أوشاكوف إن "مسألة العقوبات لم تناقش في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وتم التطرق إلى الوضع العام في العلاقات الثنائية".

وأضاف أوشاكوف: "لم يتم التطرق لمسألة العقوبات، فقد تم التطرق إلى الوضع العام الذي يثير القلق في علاقاتنا الثنائية، وقد أشار رئيسنا إلى ذلك في بداية الحديث مع الصحافة".

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يتبع..