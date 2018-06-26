الهجرة في صلب محادثات ماكرون مع بابا الفاتيكان

أفاد قصر الإليزية بأن اللقاء الذي جمع البابا فرنسيس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفاتيكان اليوم بحث ملف الهجرة الذي يثير انقساما بين الأوربيين.

ووفقا لـ فرانس برس"، فإن الجانبين ناقشا بالإضافة للهجرة مواضيع أخرى مثل العلمانية والحوار بين الأديان ومواضيع اجتماعية أخرى، فيما أشار الإليزية إلى أن "المحادثات كانت في غاية التحرر والواقعية".

وجرى اللقاء على انفراد في مكتبة الفاتيكان واستغرق 57 دقيقة وهي مدة غير مسبوقة في لقاءات الحبر الأعظم للفاتيكان مع قادة دول أو رؤساء حكومات، ولكن لقاء الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران مع بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني لا يزال يحافظ على الرقم القياسي في تاريخ لقاءات بابا الفاتيكان مع قادة دول وسياسيين.

وانضمت إلى اللقاء قبيل انتهائه زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون التي ارتدت طقما من اللون الأسود ومعها وفد من 12 شخصية من بينهم وزير الداخلية جيرار كولومب والخارجية جان إيف لودريان.

وكانت هدية ماكرون التي قدمها للحبر الأعظم عبارة عن كتاب مترجم للإيطالية، للكاتب الفرنسي جورج برنانوس الكاثوليكي المؤمن الذي يلقى تقديرا كبيرا من البابا، وهو بعنوان "مفكرة كاهن في الريف"، فيما قدم البابا فرنسيس للرئيس الفرنسي ميدالية برونزية للقديس سان مارتان، رمز السخاء في القرن الرابع، والمعروف عنه بأنه قدم معطفه لفقير، والنصوص البارزة في حبريته.

المصدر: "فرانس برس"

علي الخطايبة