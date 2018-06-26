طهران: أحلام أمريكا لن تتحقق

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن "أحلام" الولايات المتحدة فيما يخص الحد من نشاط إيران في المجال النووي لن تتحقق.

وقال شمخاني خلال متندى في طهران، اليوم الثلاثاء، إن "أحلام الولايات المتحدة بتحويل الصفقة النووية إلى أداة للحد من أنشطة إيران النووية المشروعة وفرض عقوبات قاسية على إيران لن تتحقق".

وأضاف شمخاني: "المقاومة هي الاستراتيجية الوحيدة للتصدي للضغوط الاقتصادية التي يمارسها العدو الأمريكي"، مضيفا أن "العدو يهدف من خلال ضغوطه الاقتصادية إلى زعزعة أمن إيران واستقرارها".

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وتابع قوله: "نرصد تحركات مهربي العملات الصعبة الذين يستغلون الأوضاع الحالية ومن يحاولون الاصطياد في المياه العكرة"، تعليقا على الأزمة الأخيرة المتعلقة بانهيار سعر صرف العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها.

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات في إيران على غلاء الأسعار وتردي الظروف المعيشية نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران.

المصدر: RT، إرنا