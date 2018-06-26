روحاني يطمئن شعبه والريال يتراجع

طمأن الرئيس الإيراني حسن روحاني شعبه بعد يوم من الاحتجاجات، بأنه لن يواجه صعوبات في توفير احتياجاته اليومية، مؤكدا أن جميع السلع الأساسية متوفرة ولا حاجة لاستيرادها.

وأضاف روحاني خلال مؤتمر السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "الغرب فرض علينا حظرا ظالما ولكن تمكنا من رفعه، وإيران نجحت في استرداد حقها في التجارة العالمية، كما استعدنا حصتنا من سوق النفط العالمية وهذا نجاح لا يسعد أمريكا وإسرائيل".

ووصف روحاني خروج واشنطن من الاتفاق الإيراني بـ "المروع وغير القانوني"، وأن هذه الخطوة أضرت بسمعة الولايات المتحدة في العالم.

وشهدت العاصمة طهران يومي الأحد والاثنين احتجاجات على خلفية الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور العملة الإيرانية أمام الدولار، وفي ظل ذلك قرر البرلمان الإيراني إلغاء عطلته الصيفية لبحث تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأغلق مئات التجار في طهران أمس الاثنين محلاتهم احتجاجا على الهبوط القياسي للتومان أمام الدولار.

وحسب موقع الصرف الأجنبي Bonbast.com، الذي يتابع السوق غير الرسمية، فقد عرض الدولار اليوم الثلاثاء بـ 82 ألف ريال، بعد أن كان عند 65 ألف ريال، قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي في مطلع مايو.

وفي نفس السياق أكد وزير التعاون والرفاه الإيراني، علي ربيعي، أن المشاكل الاقتصادية الأخيرة ناجمة عن العقوبات الأمريكية، لكنها لن تؤثر على المواطن الإيراني.

وشدد الوزير على أن الحكومة الإيرانية تبذل قصارى جهودها للحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الإيراني، مجددا التزام الحكومة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة عبر الاعتماد على الإنتاج والطاقات الداخلية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي