زوجات مسؤولين سابقين وحاليين في العالم قيد التحقيق

أعلن في يوم 21 يونيو، أن سارة، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو متهمة بالاحتيال واختلاس أموال الميزانية بمبلغ 100 ألف دولار.

وفيما يلي سنستعرض زوجات بعض المسؤولين في مختلف دول العالم يخضعن للتحقيق بسبب الفساد:

-زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، متهمة بالاحتيال ومحاولة تقويض الثقة العامة. وقالت صحيفة هارتس، إن ملاحقة، سارة بدأت في 2015. ويرى التحقيق، أن الميزانية، خسرت 96 ألف دولار لأنها كانت تحجز وجبات طعام من أحد المطاعم إلى مقر عمل زوجها في الفترة من سبتمبر 2010 إلى مارس 2013، على الرغم من وجود طباخ محترف في مقر رئيس الحكومة ولذلك حجز الطعام من الخارج ممنوع. ويقول محامي الدفاع عن سارة، إنها لم تكن تعلم أن تصرفاتها هذه ممنوعة قانونيا وتعتبر جريمة جنائية، واستأجرت سارة كذلك خادمة على حساب الدولة لتخدم والدها.

- غريس موغابي، زوجة رئيس زيمبابوي السابق

Globallookpress ZUMAPRESS.com / Ei / Ropi

فتحت ضدها قضية جنائية في أغسطس 2017، بتهمة ضرب عارضة الأزياء غابرييلا آنجيلز البالغة من العمر 20 عامًا في أحد فنادق جوهانسبرغ. وأفادت الشرطة في جنوب أفريقيا أن غريس موغابي ضربت الفتاة وكسرت جبينها. ولأنها كانت في زيارة خاصة لجنوب أفريقيا، لم تنل السيدة موغابي الحصانة الدبلوماسية.

وفي 2009، هاجمت غريس موغابي، إعلاميا من صحيفة "تايمز" وفلتت من العقاب بفضل الحصانة الدبلوماسية.

- نادين هيريديا، زوجة الرئيس السابق لبيرو أولانت هومالا، اعتقلت بقرار قضائي، في يوليو 2017، بتهمة الفساد والمضاربات المالية. ويقول التحقيق إنهما حصلا بشكل غير مشروع على مبلغ 3 ملايين دولار من رشوة برازيلية خلال فترة الانتخابات عام 2011.

Globallookpress Xinhua / Luis Camacho

-سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، اعتقلت في 10 مايو عام 2011، بتهمة الإثراء غير المشروع والفساد. وبعد فترة قصيرة تخلت المذكورة عن كل ثروتها للسلطات بما في ذلك فيلا بالقرب من القاهرة بقيمة 741 ألف دولار وحسابات مصرفية بقيمة 2.8 مليون دولار. وبعد ذلك تم إطلاق سراحها بدون توجيه أي تهمة لها.

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-ساجدة طلفاح، زوجة الرئيس العراق الأسبق، صدام حسين

اتهمتها السلطات العراقية في عام 2006، مع ابنتها رغد، بتمويل الإرهاب. وتقيم في قطر رغم صدور بطاقة قبض عليها من قبل الإنتربول في عام 2010.

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- فيني مانديلا زوجة سابقة للزعيم الأفريقي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق، نيلسون مانديلا

في أبريل عام 2003 حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة النصب والاحتيال بقيمة 120 ألف دولار. وقال التحقيق، إنها وقعت وثائق باسم الرابطة النسائية وهو ما سمح لبعض الأشخاص بالحصول على قروض مصرفية مع استخدام الخداع والتزوير.

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المصدر: rbc.ru

إدوارد سافين