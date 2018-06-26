روحاني: لن نرضخ للضغوط الأمريكية

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدا أن شعبه لن يرضخ للضغوط الأمريكية، وسيدافع عن استقلاله وقيمه الإسلامية.

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وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، إن "خطوة ترامب فيما يتعلق بالاتفاق النووي مروعة وغير قانونية، وأضرت بسمعة الولايات المتحدة في العالم. .. انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان خيارها الأسوأ بعد عام ونصف من الاتفاق".

وتابع روحاني، "الإيرانيون لن يستسلموا للولايات المتحدة .. وسيدافعون عن استقلالهم وقيمهم الإسلامية".

ولفت روحاني إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة جزء من "حرب نفسية واقتصادية وسياسية"، مضيفا أن واشنطن ستدفع ثمنا باهظا بسبب تصرفاتها.

يذكر أنه في الـ8 من مايو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي علقت نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، الأمر الذي أثار دهشة الدول الموقعة على الاتفاق، والتي أصرت على البقاء في الاتفاق وتنفيذه بالكامل.

المصدر: وكالات