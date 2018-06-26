ماي تهنئ أردوغان بولايته الجديدة

هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معربة عن أملها في مواصلة التعاون مع أنقرة في الأمن والتجارة والساحة السورية.

وأكدت ماي في بيان رسمي صدر عن مكتبها الاثنين، على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، معربة عن أملها في "مواصلة العمل مع السيد أردوغان وحكومته في القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها التعاون الأمني والتجارة والاستثمار والوضع في سوريا ودعم التسوية السياسية في قبرص".

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وشهدت تركيا الأحد الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، حسب النتائج الأولية غير الرسمية.

وأظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان على 52.55% بعد فرز 99.91 % من أصوات الناخبين.

المصدر: وكالات