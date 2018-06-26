القضاء الألماني يعاقب لاجئا سوريا بتهمة معاداة السامية

قضت محكمة ألمانية بحبس سوري مقيم لـ4 أسابيع بعد إدانته بمعاداة السامية إثر اعتدائه بالضرب على رجل يرتدي "الكيباه" القلنسوة اليهودية في العاصمة الألمانية برلين في أبريل الماضي.

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وأدانت المحكمة الشاب السوري البالغ من العمر 19 عاما بالإهانة وإلحاق الأذى الجسدي الخطير بالمتضرر، حيث تعرض على يد الجاني للضرب بحزام كان في حوزة المعتدي.

وأثار الحادث الذي وقع في أبريل الماضي، موجة غضب في ألمانيا، لحساسية قضية معاداة السامية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة ليزا جاني، إن المحكمة استندت في حكمها إلى قانون الأحداث الجنائي، الذي يضبط العقوبات بحق الجناة ممن هم دون الـ21 عاما.

وأضافت أن الأسابيع الـ4 هي فترة الاحتجاز القصوى بموجب قانون الأحداث الجنائي، ولأن الشاب السوري قضى بالفعل شهرين ونصف في الحبس على ذمة التحقيق، ليكون بذلك قد قضى المدة التي ينص عليها القانون، الأمر الذي يحتم إخلاء سبيله.

المصدر: "رويترز"