باشينيان: لا يمكن حل قضية "قرة باغ" بالقوة

صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الاثنين، بأنه لا يرى جدوي من استخدام القوة في حل النزاع في إقليم قرة باغ، المتنازع عليه من قبل أرمينيا وأذربيجان.

وقال رئيس الوزراء الأرمني على "فيسبوك": " هناك على الجانب الآخر من الحدود مع الإقليم (قرة باغ) تتمترس القوات المسلحة الأذربيجانية وبكثرة، لكن هذا لا يعني أن الأوضاع على حافة الهاوية".

ووفقا له، فإن المعطيات تبين أنه " لم تحدث خروقات جسيمة لنظام وقف إطلاق النار" من قبل طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الحرب لن تحل قضية قرة باغ.

ويرى باشينيان أن أرمينيا تعلم أن سيناريو اندلاع الحرب وارد، لكنها "لن تكون هي من تبدأ الحرب".

وتعود بدايات النزاع حول إقليم قره باغ الجبلي إلى عام 1988، فقد اندلعت الحرب في ذلك العام بين أرمينيا وأذربيجان عندما كانتا من الجمهوريات الاشتراكية الـ 15 التي تشكل منها الاتحاد السوفييتي، وانتهت سنة 1991 إلى إعلان الأغلبية الأرمنية بين سكان قره باغ عن انفصال الإقليم عن أذربيجان وقيام جمهورية قره باغ من جانب واحد، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الحرب في تلك المنطقة بين الأرمن والأذربيجانيين التي انتهت بالتوقيع على هدنة عام 1994، وتتجدد الاشتباكات على طرفي الحدود بين الحين والآخر، ولا تزال الأوضاع هناك مرشحة للانفجار في أي وقت.

المصدر: تاس

علي الخطايبة