الأمن الألماني يعتقل حارس بن لادن الشخصي السابق

اعتقل الأمن الألماني المدعو سامي. ع.، الحارس الشخصي السابق لزعيم جماعة "القاعدة " الإرهابية، أسامة بن لادن.

وقالت مجلة "بيلد" الألمانية اليوم، إن المعتقل، تونسي الأصل ويبلغ من العمر 42 عاما، ويعيش منذ عام 2005 في مدينة بوخوم الواقعة في ولاية شمال الراين - وستفاليا غربي ألمانيا.

وفي شهر أبريل الماضي، وضعة سلطات الولاية "سامي.ع" على قائمة الأشخاص الذين يشكلون خطرا محتملا.

ولكن كان من الصعب إبعاده من ألمانيا، لأن المحكمة الإدارية العليا، كانت ترى أن هذا الرجل قد يواجه أساليب تعذيب إذا عاد إلى بلاده.

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وفي الوقت الراهن، ألغى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، قراره السابق بالسماح بإبعاد سامي من ألمانيا، الذي استند للحكم القضائي المذكور أعلاه.

والآن بات الطريق مفتوحا تماما، لإبعاد هذا المواطن التونسي إلى وطنه.

وقالت المجلة، إن الأمن الألماني اعتقل الحارس الشخصي السابق لأسامة بن لادن، يوم الاثنين عندما جاء إلى مخفر الشرطة بموجب تعليمات من الهيئات الأمنية.

المصدر: تاس

إدوارد سافين