إسرائيل تعزز أسطول سلاحها الجوي بثلاث مقاتلات شبح من طراز "F-35"

أعلن الجيش الإسرائيلي وصول 3 طائرات من طراز "F-35" من الجيل الخامس، لتنضم إلى سرب طائرات الشبح الجديدة، والتي تعد الأكثر تطورا في العالم.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر، أن المقاتلات هبطت في قاعدة "نفاتيم" الجوية في النقب يوم أمس، والتحقت بصفوف السرب المقاتل 140 "النسر الذهبي".

هبطت اليوم في قاعدة نيفاتيم الجوية ثلاث مقاتلات جديدة من طراز f-35 "العظيم" لتنضم الى سرب ١٤٠. خلال فترة قصيرة ستشارك المقاتلات في نشاطات #سلاح_الجو الدفاعية والهجومية. خلال هذه الايام تجرى أعمال تأهيل لطواقم جوية أخرى ستنضم الى منظومة f-35 في سلاح الجو الإسرائيلي pic.twitter.com/I0nyOC9Xlr — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٤ يونيو ٢٠١٨

وأشار إلى أن المقاتلات الثلاث ستشارك في نشاطات سلاح الجو الدفاعية والهجومية.

3 طائرات شبح جديدة من طراز إف-35I وصلت إلى إسرائيل أمس والتحقت بصفوف السرب المقاتل 140 "النسر الذهبي".



إنها ستشارك قربيا في عمليات سلاح الجو الإسرائيلي دفاعا عن أمن دولة إسرائيل. pic.twitter.com/91VonAp5qk — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ٢٥ يونيو ٢٠١٨

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واشترت إسرائيل 50 مقاتلة من طراز "F-35" "الشبح" من الولايات المتحدة، يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى 5 سنوات، وقد حصلت على 9 منها بالفعل، لتصبح بذلك الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المقاتلات.

المصدر: صفحة المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي