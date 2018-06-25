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إسرائيل تعزز أسطول سلاحها الجوي بثلاث مقاتلات شبح من طراز "F-35"

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إسرائيل تعزز أسطول سلاحها الجوي بثلاث مقاتلات شبح من طراز
Reuters Amir Cohen
مقاتلة "F-35" تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي وصول 3 طائرات من طراز "F-35" من الجيل الخامس، لتنضم إلى سرب طائرات الشبح الجديدة، والتي تعد الأكثر تطورا في العالم.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر، أن المقاتلات هبطت في قاعدة "نفاتيم" الجوية في النقب يوم أمس، والتحقت بصفوف السرب المقاتل 140 "النسر الذهبي".

وأشار إلى أن المقاتلات الثلاث ستشارك في نشاطات سلاح الجو الدفاعية والهجومية.

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واشترت إسرائيل 50 مقاتلة من طراز "F-35" "الشبح" من الولايات المتحدة، يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى 5 سنوات، وقد حصلت على 9 منها بالفعل، لتصبح بذلك الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المقاتلات.

المصدر: صفحة المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي

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