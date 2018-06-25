اعتقال عناصر شرطة مدينة مكسيكية بالكامل

أُلقي القبض على جميع عناصر وضباط الشرطة، في مدينة أوكامبو المكسيكية (بولاية غواناخواتو) للاشتباه في تورطهم في جريمة قتل عمدة المدينة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت"، أنه بقي قيد الاعتقال 28 رجل شرطة، ولا يزال التحقيق مستمرا معهم. ولم ترد أية تفاصيل أخرى حتى الآن.

وفي ذات الوقت، تحدثت وسائل إعلام محلية، عن الموضوع وقالت، إن سبب اعتقال رجال الشرطة المذكورين، هو التحقيق في جريمة قتل عمدة المدينة، فرناندو يونهيس خواريز، الذي تعرض للاغتيال في 21 يونيو.

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وفيما يتعلق بالجريمة، تحوم الشبهات حول رئيس قسم الأمن العام في أوكامبو. وحاول عملاء فيدراليون اعتقاله في 23 يونيو، لكن الشرطة المحلية منعتهم. ونتيجة لذلك، أرسلت السلطات المركزية المكسيكية، تعزيزات أمنية إلى المدينة، واعتقلت كل عناصر الشرطة.

وتشهد المكسيك في يوم 1 يوليو، انتخابات رئاسية ومعها ستجري انتخابات كثيرة أخرى على مختلف المستويات وفي مختلف المناطق.

ولاحظت صحيفة" الإندبندنت"، أن فترة ما قبل الانتخابات هذا العام كانت الأكثر دموية في تاريخ المكسيك الحديث، حيث قامت العصابات بارتكاب جرائم كثيرة، وقتل عشرات السياسيين والمرشحين والناشطين في محاولة لتحديد النتائج مسبقا.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين