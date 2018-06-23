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قتلى بإطلاق نار داخل ملعب كرة قدم في المكسيك

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قتلى بإطلاق نار داخل ملعب كرة قدم في المكسيك
AFP FRANCISCO ROBLES
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قتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلة في هجوم شنه مسلحون مجهولون على ملعب لكرة القدم في شمال العاصمة المكسيكية مكسيكو، حسبما أفاد موقع صحيفة ميلينيو.

ووفقا للسلطات المكسيكية، فقد أطلق مجهولون النار تجاه حشد بعد انتهاء مباراة لكرة القدم. وتم العثور في مكان الحادث على أكثر من 20 رصاصة فارغة.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن منفذي الهجوم الدامي.

المصدر: تاس

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