طهران تعلق على فوز أردوغان بولاية ثانية

علقت الخارجية الإيرانية على فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي اليوم بهذا الشأن: "فوز أردوغان بولاية رئاسية ثانية خبر يبعث على الفرح بالنسبة لنا، وأنتهز الفرصة لأهنئ السيد أردوغان والشعب التركي، على خلفية الانتخابات الملحمية التي شاركوا فيها".

وأعرب قاسمي عن أمله بأن يسهم نجاح أردوغان إيجابيا في حل قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب، مضيفا "نتطلع إلى التعاون لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا".

جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد هنأ نظيره التركي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، معلنا استعداد طهران لتوطيد العلاقات مع أنقرة بصورة أكبر.

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وشهدت تركيا أمس الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان على 52.55% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه على 30.67% من الأصوات.

المصدر: تسنيم