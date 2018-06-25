واشنطن تختبر "حسن نوايا" بيونغ يانغ بجدول زمني محدد

أعلن مسؤول عسكري أمريكي رفيع أن واشنطن ستقدم لبيونغ يانغ قريبا جدولا زمنيا "بمطالب محددة" لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وتنفيذ الاتفاق المبرم في قمة سنغافورة بالخصوص.

ولفتت وكالة رويترز إلى أن المسؤول الأمريكي لم يكشف خلال حديثه مع صحفيين قبيل رحلة سيقوم بها وزير الدفاع جيم ماتيس إلى آسيا، تفاصيل محددة بهذا الشأن، لكنه ألمح إلى أن الجدول الزمني سيكون قصيرا بما يكفي لمعرفة حقيقة نوايا كوريا الشمالية.

إقرأ المزيد

وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "سنعرف قريبا إن كانوا يعملون بحسن نية أم لا"، مضيفا في هذا السياق أنه "ستكون هناك مطالب محددة وسيكون هناك جدول زمني محدد عندما نعرض على الكوريين الشماليين أفكارنا بشأن تنفيذ اتفاق القمة".

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيسافر على الأرجح إلى كوريا الشمالية "خلال فترة قصيرة نسيبا" في مسعى لتحديد الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها خلال قمة 12 يونيو في سنغافورة بين ترامب وكيم.

الزعيم الكوري الشمالي كان أكد خلال أول قمة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي، أنه سيعمل في اتجاه نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، فيما قال ترامب إنه سيوقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وأوضح زير الدفاع الأمريكي ماتيس في مستهل جولة تستمر أسبوعا يزور خلالها الصين وكوريا الجنوبية واليابان أن توجيهات ترامب بشأن تعليق التدريبات العسكرية لا تسري على التدريبات العسكرية المسماة "فريدوم جارديان" المقررة في أغسطس فحسب، لكنها تشمل أيضا سلسلتي تدريبات أصغر ضمن برنامج لتبادل مشاة البحرية.

المصدر: رويترز