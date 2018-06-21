بومبيو يخطط للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم

أكدت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو يخطط لعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "في أقرب موعد ممكن".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: "الوزير بومبيو سيلتقي معهم (المسؤولون الكوريون) وسيجري مباحثات معهم في أقرب موعد ممكن"، مضيفة أنه "لا توجد أي لقاءات أو زيارات لنعلن عنها الآن".

إقرأ المزيد

وكان بومبيو قد أعلن أنه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية قريبا، مشيرا إلى أن العمل جار مع بيونغ يانغ على مسائل نزع سلاحها النووي.

ومن المتوقع أن يبحث بومبيو مع كيم جونغ أون تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 يونيو الجاري.

المصدر: رويترز