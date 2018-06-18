بومبيو يجتمع قريبا مع كيم في كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قريبا من أجل توضيح تفاصيل تعهد زعيم كوريا الشمالية نزع السلاح النووي.

وكان بومبيو تولى التحضير للقمة التاريخية التي جمعت الأسبوع الماضي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتولى حاليا التحضير لمتابعة المحادثات.

وقال بومبيو أمام "نادي ديترويت الاقتصادي" إنه "يصعب معرفة" ما إذا كان الزعيمان سيعقدان قمة ثانية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق، أو موعد تلك القمة.

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وفي الاثناء تتواصل الجهود الدبلوماسية بعيدا من الإعلام.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أن هناك عملا كثيرا يجب القيام به هنا وهناك، وأن فريقه يقوم به بالفعل، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يعود مجددا إلى هناك قبل انقضاء وقت طويل.

وقبل القمة، التقى بومبيو كيم مرتين في بيونغ يانغ، مرة بعد توليه منصب وزير الخارجية، ومرة سرا عندما كان لا يزال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وكان كانغ أعلن في وقت سابق أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية يمكن أن تُخفَّف ما أن تتخذ بيونغ يانغ خطوات حقيقية نحو نزع السلاح النووي، في تصريح يبدو أنه يخفض السقف الذي حددته واشنطن، إلا أن مكتب بومبيو أعلن أن واشنطن وسيئول ملتزمتان بنزع السلاح النووي بالكامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

المصدر: أ ف ب