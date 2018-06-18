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لافروف وبومبيو يبحثان التسوية في سوريا والملف الكوري

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لافروف وبومبيو يبحثان التسوية في سوريا والملف الكوري
www.mid.ru
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي مايك بومبيو
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أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، لبحث الملفين السوري والكوري، إضافة إلى اتصالات ثنائية مستقبلية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن المكالمة ركزت على "القضايا المتعلقة بالتسوية السورية بناء على القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، وكذلك جمع الجهود لمعالجة مشكلات شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف البيان أن لافروف وبومبيو بحثا أيضا "بعض جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك جدول الاتصالات السياسية المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة".

المصدر: إنترفاكس

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