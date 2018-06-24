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وسائل إعلام: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التركية 87.21 في المئة

أردوغان ينتظر وخصمه الأبرز يبتسم!

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أردوغان ينتظر وخصمه الأبرز يبتسم!
Reuters
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تفاؤله بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت اليوم الأحد في البلاد.

جاء ذلك أثناء توجهه من منزله الكائن في منطقة قصقلي بإسطنبول، إلى قصر هوبر.
وقال أردوغان قبيل انتهاء الاقتراع بدقائق: "حاليا يجري التصويت بكل هدوء، ونحن نراقب الوضع، ولن أقول شيئاً الآن".

ولدى خروجه من منزله، ألقى أردوغان التحية على مجموعة من المواطنين الأتراك في الشارع.

في المقابل نشر خصم أردوغان الرئيسي محرم أنجه تغريدة على تويتر أعرب فيها عن تفاؤله وكتب: "النتائج الأولية بدأت بالظهور. أنا مبتسم."

المصدر: الأناضول + RT

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