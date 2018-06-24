تسرب 870 ألف لتر من النفط بتحطم قطار في آيوا الأمريكية

تحطم قطار شحن في ولاية آيوا الأمريكية كان يحمل شحنة كبيرة من النفط الخام بخروج 32 مقطورة منه عن السكة مما أدى إلى تسرب 870 ألف لتر من النفط.

وذكرت الأنباء، أن قسما من النفط المذكور وصل إلى المجمعات المائية القريبة من منطقة الحادث وتسبب بتلوثها.

وتمكنت الفرق الفنية المختصة من جمع نصف كمية النفط المتسربة وتؤكد السلطات عدم وجود أي خطر بيئي بسبب الحادث ولا شيء يهدد حياة وصحة السكان المحليين.

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القطار المنكوب الذي كان ينقل النفط من كندا تلبية لطلبية من شركة Conoco Phillips الأمريكية، يعود لشركة BNSF الواقعة في أوكلاهوما.

المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين