مدينة إندونيسية تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي

قال مسؤول محلي، اليوم الثلاثاء، إن مدينة إندونيسية أعلنت حالة الطوارئ عقب حدوث تسرب نفطي قبالة ساحل جزيرة بورنيو.

وأوضح سوريانتو مدير مكتب شؤون البيئة في المدينة، أن حالة الطوارئ تعني أن على المواطنين الاحتراس وتجنب إشعال النار في المنطقة.

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وأكدت الشرطة أنها تحقق في الكارثة، وفي واقعة منفصلة في المنطقة، حيث اندلعت النيران في ناقلة نفط السبت الماضي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

من جهتهم أفاد معنيون بشؤون البيئة بأن التسرب النفط الذي وقع السبت الماضي، بالقرب من مدينة باليكبابان في إقليم كالمنتان الشرقية، حدث في أنبوب تابع لشركة "بيرتامينا" للطاقة.

ودعت "جماعة والهي" الرائدة في الاهتمام بشؤون البيئة إلى محاسبة "بيرتامينا " عن التسرب النفطي، الذي يغطى مساحة 7 كم²، مطالبة الشرطة بالالتزام بالشفافية في التحقيقات.

المصدر: د ب أ