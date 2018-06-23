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طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم

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طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم
AFP Mandel NGAN
المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، إنها كانت ترغب بتناول العشاء داخل مطعم في مدينة كسينغتون بولاية فرجينيا، لكن مالكته طلبت منها المغادرة بسبب عملها مع ترامب.

وكتبت ساندرز في تغريدة على صفحتها في تويتر: "مساء أمس (الجمعة) طلبت مني صاحبة مطعم ريد هين في كسينغتون بفرجينيا المغادرة لأني أعمل لحساب رئيس الولايات المتحدة. وغادرت بأدب".

وأضافت المكلفة بالرد على أسئلة الصحفيين يوميا في البيت الأبيض: " تصرف صاحبة المطعم يدل على شخصها أكثر منه عني.. أنا دائما أبذل المستطاع للتعامل مع الناس، حتى الذين لا اتفق معهم، باحترام وسأواصل القيام بذلك".

المصدر: وكالات

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