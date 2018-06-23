الغارديان: لا تصدقوا الضجيج الحقود حول RT

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني، مقالا حول الكيفية التي تغطي بها قناة RT مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، لكنها ما لبثت أن غيرت عنوانه.

وكان عنوان المقال في نسخته الأولى: "لا تصدقوا الضجيج الحقود، RT قناة جيدة للغاية، حتى مع البرتغالي جوزيه مورينيو"، يرافقه محتوى عبر الكاتب من خلاله عن إعجابه بأسلوب القناة في تغطية كأس العالم 2018، قائلا "فاجأتنا بسرور".

لكن الصحيفة، غيرت في وقت لاحق عنوان المقالة إلى: "شمايكل وستان أعطيا لمعانا خاصا لتقارير RT عن كأس العالم".

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وجاء في المقالة: "نعم، شاهدت تقارير RT بشأن كأس العالم لكرة القدم، حتى لا تضطروا أنتم إلى ذلك.. عمليا، تبين أن كل شيء مختلف بعض الشيء.. اتضح أن عبقرية RT الفعلية، القناة التلفزيونية التابعة للكرملين وبتمويل من الدولة، تكمن في القدرة على المفاجأة بنبرة وبُنيَة تقديم المواد.. وكانت النتيجة لذلك جيدة وممتعة! على الأقل ليست سيئة، وليست مملة، نعم وفي النهاية، ليس من دون مشاركة وجوه نعرفها".

يذكر أن مهاجم ليفربول ولاعب المنتخب الإنجليزي السابق ستان كوليمور، وأسطورة كرة القدم حارس دانمارك ومانشستر يونايتد السابق بيتر شمايكل، قد انضما إلى فريق قناة RT في تحليل مجريات كأس العالم.

المصدر: وكالات