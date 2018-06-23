 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 19 آخرين بهجوم "النصرة" على قريتين في ريف السويداء

تراجع عدد سكان شرق القارة الأوروبية وازديادهم في غربها

أخبار العالم

تراجع عدد سكان شرق القارة الأوروبية وازديادهم في غربها
Reuters Hani Amara
صورة ارشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kevt

انخفض عدد سكان وسط وشرق أوروبا بشكل ملحوظ منذ 1990 بسبب الهجرة المستمرة من الشرق إلى الغرب في الفترة بين عامي 1990 و2017، فيما سجل الشطر الغربي من القارة زيادة ملحوظة في عدد سكانه.

وخلصت دراسة أجراها فريق علماء ديموغرافيا سويديين إلى انخفاض عدد السكان في بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك وكوسوفو بنسبة 19٪ أو أكثر.

ويؤكد باحثو مركز فيينا للديموغرافيا، أن هذا الانخفاض في عدد السكان كان كبيرا بشكل غير مسبوق في أوقات السلم.

إقرأ المزيد
شرطة البوسنة تمنع مئات المهاجرين من العبور إلى كرواتيا شاهد.. شرطة البوسنة تمنع مئات المهاجرين من العبور إلى كرواتيا

وأشاروا إلى أن جمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا هي الدول الوحيدة في هذه المنطقة التي ارتفع فيها عدد السكان بنسبة 2-3٪.

وأكدوا، أن الهجرة كانت السبب الرئيس وراء نمو وتناقص عدد سكان أوروبا، حيث ازداد عدد السكان في بلدانها الغربية نظرا لتدفق المهاجرين واللاجئين.

وتشمل الدول التي سجلت زيادة في سكانها حسب الخبراء السويديين سويسرا 26٪، وإسبانيا 20٪ والسويد 17٪.

وأشار الباحثون رغم ذلك إلى تسجيل زيادة في عدد السكان في بعض دول أوروبا الغربية، بفضل الزيادة في معدلات الولادة التي وصلت إلى 18% في فرنسا على سبيل المثال.

 المصدر: انترفاكس

 ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بتقنية 360 درجة.. ترقب وآمال في صفوف المشجعين في انتظار نتيجة مباراة تونس وبلجيكا بمونديال روسي
شاهد بتقنية 360 درجة.. ترقب وآمال في صفوف المشجعين في انتظار نتيجة مباراة تونس وبلجيكا بمونديال روسي