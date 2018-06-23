تراجع عدد سكان شرق القارة الأوروبية وازديادهم في غربها

انخفض عدد سكان وسط وشرق أوروبا بشكل ملحوظ منذ 1990 بسبب الهجرة المستمرة من الشرق إلى الغرب في الفترة بين عامي 1990 و2017، فيما سجل الشطر الغربي من القارة زيادة ملحوظة في عدد سكانه.

وخلصت دراسة أجراها فريق علماء ديموغرافيا سويديين إلى انخفاض عدد السكان في بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك وكوسوفو بنسبة 19٪ أو أكثر.

ويؤكد باحثو مركز فيينا للديموغرافيا، أن هذا الانخفاض في عدد السكان كان كبيرا بشكل غير مسبوق في أوقات السلم.

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وأشاروا إلى أن جمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا هي الدول الوحيدة في هذه المنطقة التي ارتفع فيها عدد السكان بنسبة 2-3٪.

وأكدوا، أن الهجرة كانت السبب الرئيس وراء نمو وتناقص عدد سكان أوروبا، حيث ازداد عدد السكان في بلدانها الغربية نظرا لتدفق المهاجرين واللاجئين.

وتشمل الدول التي سجلت زيادة في سكانها حسب الخبراء السويديين سويسرا 26٪، وإسبانيا 20٪ والسويد 17٪.

وأشار الباحثون رغم ذلك إلى تسجيل زيادة في عدد السكان في بعض دول أوروبا الغربية، بفضل الزيادة في معدلات الولادة التي وصلت إلى 18% في فرنسا على سبيل المثال.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين