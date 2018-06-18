شاهد.. شرطة البوسنة تمنع مئات المهاجرين من العبور إلى كرواتيا

قالت شرطة البوسنة، الاثنين، إنها أغلقت لفترة وجيزة معبرا حدوديا مع كرواتيا العضو بالاتحاد الأوروبي، لمنع مجموعة من المهاجرين كانوا يحاولون المرور عبر غابة للوصول إلى التكتل الثري.

وقال أنيل راميتش وزير الداخلية في منطقة أونسكو - سانسكي، شمال غرب البوسنة، إن كرواتيا نشرت أيضا قوات من الشرطة على جانبها من الحدود.

وصرح راميتش في مؤتمر صحافي في بلدة بيهاتش البوسنية أن كرواتيا أغلقت حدودها.

ونشر بيتر فان دير أوفيريت رئيس المنظمة الدولية للهجرة في غرب البلقان تسجيلا مصورا على "تويتر" يظهر فيه مئات المهاجرين ومعظمهم رجال يحملون حقائب على ظهورهم وبعض الأطفال وهم يسيرون عبر الغابات باتجاه معبر مالغيفاك الحدودي.

#BREAKING@UNmigration#Bosnia#migrant protection team are witnessing group irregular border crossing attempt towards #Croatia in Velika Kladusha. Very worrying development that risks to create backlash that is not in interest of anyone. pic.twitter.com/jlrCH95MPt — Peter Van der Auweraert (@PeterAuweraert) 18 июня 2018 г.

وأفاد بيتر فان دير أوفيريت بأن تطورا مقلقا للغاية يهدد بحدوث رد فعل عنيف لن يكون في مصلحة أحد.

وجاء في تعليق على صفحة معبر مالغيفك الحدودي أن قوات شرطة من البوسنة وكرواتيا تنتشر على جانبي المعبر الذي تم إغلاقه وتحويل المسافرين إلى مواقع أخرى.

وأشار بيان شرطة الحدود إلى أنه تمت إعادة فتح المعبر في وقت لاحق وأن الشرطة تتحدث مع المهاجرين للابتعاد عن الحدود.

إحصائيات

في عام 2015 عبر أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا من شمال إفريقيا والشرق الأوسط ولم يمر عبر البوسنة سوى عدد قليل نسبيا منهم، وغالبا ما يغادر المهاجرون بلادهم هربا من الفقر.



وخلال العام 2016 دخل أكثر من 6500 شخص من آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى البوسنة عبر صربيا واستخدموا أيضا طريقا جديدة لتهريب البشر من اليونان عبر ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة إلى كرواتيا ثم إلى غرب أوروبا.

وتقول السلطات إن نحو 30 % منهم لا يزالون في البوسنة وإنه تم إيداع معظمهم في مراكز لجوء.

المصدر: رويترز