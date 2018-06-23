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اكتشاف درع سلحفاة برقبة أفعى في الصين عمره 150 مليون سنة

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف درع سلحفاة برقبة أفعى في الصين عمره 150 مليون سنة
Reuters Jose Cabezas
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أفادت وكالة "شينخوا" بأن سكان مدينة تشونغتشينغ عثروا على درع متحجر لسلحفاة "برقبة أفعى" (snake-eared turtle) وظنوا في البداية، أنهم عثروا على حجر كبير غريب الشكل.

وبعد التحليل الأولي الذي قام به علماء المستحاثات، تبين أن اللقية هي درع سلحفاة "برقبة أفعى" كانت تعيش في الأنهار والبحيرات غرب الصين قبل 150 مليون سنة تقريبا.

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ويقول الخبراء، إن سكان المنطقة المذكورة عثروا سابقا على حشرات وحيوانات ونباتات وأسماك مختلفة وبيوض ديناصورات، فيما هذه المرة الأولى التي يعثرون فيها على درع سلحفاة متحجرة.

وتعتبر السلحفاة المكتشفة، من الحيوانات المنقرضة ولها رقبة طويلة وذنب ويصل طول رقبتها إلى 30-40 سم وعاشت في الأجزاء الجنوبية من الكرة الأرضية في أستراليا وإندونيسيا وجزيرة غينيا الجديدة وفي بعض بلدان أمريكا الجنوبية.

المصدر: تاس

 ادوارد سافين

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