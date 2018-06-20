اكتشاف مذهل قد يغير نظرة العلم عن حياة الديناصورات!

أعلنت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن البعثة الأثرية الدولية اكتشفت في شرق الصين آثارا متحجرة لبقايا أنواع مختلفة من الديناصورات، عاشت قبل 120 مليون عام.

واكتشف الفريق الدولي المكون من علماء الآثار من الصين وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 300 أحفورة أثرية، في إقليم مقاطعة شاندونغ، تعود إلى سبعة أنواع مختلفة من الديناصورات التي عاشت في العصر الطباشيري قبل حوالي 120 مليون سنة.

Xinhua-© Then Chih Wey

إقرأ المزيد

وقال وانغ شياو لي، رئيس معهد الجيولوجيا والحفريات بجامعة ليني في مقاطعة شاندونغ، إن "العثور على بقايا ديناصورات كان صدمة كبيرة لنا لأن هذه المنطقة لم تشهد من قبل أي اكتشافات من هذا النوع".

ويأمل العلماء في أن تساعد هذه الاكتشافات (مسارات أرجل ديناصورات بأعداد كبيرة ما يدل على أنها عاشت ضمن قطعان كبيرة) على تغيير وجه نظر علماء الحفريات والأحياء الذين كانوا يعتقدون سابقا بأن الديناصورات عاشت بشكل منفرد.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو