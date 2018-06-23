دونيتسك تعلن مقتل 3 جنود أوكرانيين

أعلن مسؤول عسكري في دونيتسك عن مقتل 3 جنود أوكرانيين خلال صد هجوم شنه الجيش الأوكراني على مواقع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية الليلة الماضية.

وقال المسؤول للصحفيين اليوم السبت إن الوحدات الأوكرانية حاولت التقدم تحت ستار الليل في منطقة كومينترنوفو جنوب دونباس شرقي أوكرانيا، لكن قوات جمهورية دونيتسك تصدت للمهاجمين وأجبرتهم على التراجع، مشيرا إلى أن بعض الجنود الأوكرانيين أصيبوا إثر اجتيازهم حقل ألغام.

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وأضاف أن 3 جنود أوكرانيين قتلوا، وجرح ما لا يقل عن 4 آخرين خلال الهجوم الفاشل، مضيفا أن أحد عناصر قوات دونيتسك أصيب بجروح أيضا.

من جهته، نفى الجيش الأوكراني وقوع أي خسائر له خلال الـ24 الساعة الماضية، وقال إنه وثق 27 حالة قصف على مواقعه في دونباس خلال اليوم الماضي، في ما وصفه بانتهاك الهدنة من قبل وحدات الدفاع الشعبية لجمهورية دونيتسك.

يذكر أن السلطات الأوكرانية تخوض منذ أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد شرقي البلاد، إثر الانقلاب على السلطة في كييف في فبراير من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد لقي أكثر من 3 آلاف مدني مصرعهم منذ اندلاع النزاع العسكري في دونباس عام 2014.

المصدر: وكالات