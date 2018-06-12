وصول قوات أوكرانية خاصة إلى خط التماس جنوب شرقي أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن قوات أوكرانية خاصة وصلت إلى بلدة شاستيه الواقعة على خط التماس في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال ماروتشكو إن هذه المجموعة من العسكريين تحمل الأسلحة والمعدات الخاصة وترتدي الأزياء العسكرية على الطراز الروسي، مشددا على أنه يتوقع استفزازات عديدة تستهدف اتهام القوات الشعبية الموالية لروسيا وترتدي زيا مشابها لبزات الجيش الروسي، بممارسة العنف والإرهاب ضد المدنيين في جنوب شرقي أوكرانيا لتعزيز مزاعم نشر روسيا قوات هناك.

وقال ماروتشكو: "الاستفزازات الأوكرانية يمكن استخدامها لإطلاق حملة إعلامية لإساءة سمعة جمهورية لوغانسك وروسيا الاتحادية".

يشار إلى أن روسيا، لم تعترف باستقلال دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، فيما تعهدت بحماية السكان الروس هناك، ومستمرة في تقديم الدعم الإنساني والسياسي للجمهوريتين، وتسعى مع ألمانيا وفرنسا لفض النزاع في أوكرانيا عبر مفاوضات "مينسك" للتسوية التي تضم روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.

وقبل مفاوضات "مينسك"، أطلقت السلطات الأوكرانية في نيسان 2014 عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب" ضد الجمهوريتين، في أعقاب ما سمي بـ"ثورة الميدان" في كييف التي أطاحت بحكم فيكتور يانوكوفيتش.

المصدر: وكالات