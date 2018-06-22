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مفاوضات بين سيئول وبيونغ يانغ حول لم شمل الكوريين

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مفاوضات بين سيئول وبيونغ يانغ حول لم شمل الكوريين
Reuters
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ذكرت وكالة "يونهاب" أن الكوريتين، ستجريان مفاوضات عبر الصليب الأحمر الدولي لبحث سبل لم شمل العائلات التي شتتتها الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.

وتجري المفاوضات في فندق يقع على جبل كيمغانسان في كوريا الشمالية في 15 أغسطس المقبل حيث سيبحث الجانبان إمكانية عقد لقاء العائلات المفرقة، وذلك وفقا لاتفاق تم بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن وذلك للمرة الثانية منذ أكتوبر 2015.

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حجر العثرة خلال اللقاء قد يكمن في قضية 12 فتاة من الشمال كن يعملن في مطعم في الصين وانتقلن في  2016 إلى كوريا الجنوبية عبر تايلاند ولاوس.

ويصر الجانب الكوري الجنوبي على أنهن طلبن اللجوء في الجنوب، فيما قال مدير المطعم المذكور والذي وصل مع الفتيات إلى كوريا الجنوبية، إنه أقنعهن بالفرار بناء على تعليمات من الاستخبارات الكورية الجنوبية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

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