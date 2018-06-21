رئيس كوريا الجنوبية أمام مجلس الدوما الروسي

أشاد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، بوتيرة تطور العلاقات بين بلاده وروسيا، معتبرا أن التعاون مع موسكو هو مفتاح لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال مون الذي يزور روسيا في كلمة في مجلس "الدوما" الروسي: "التعاون مع روسيا حجر زاوية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وازدهار شمال شرق آسيا، وجهودي تهدف إلى ذلك".

وبدأ مون اليوم زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق ثلاثة أيام، سيلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي دميترى مدفيديف.

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ويتضمن جدول مون حضوره مباراة كرة القدم بين منتخب بلاده والمكسيك والتي ستقام السبت المقبل في مدينة روستوف على الدون الروسية، في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم في روسيا.

وتعتبر هذه المرة الأولى منذ 2002 التي يحضر فيها رئيس لكوريا الجنوبية مباراة لبلاده في كأس العالم، حيث نظمت كوريا واليابان آنذاك نهائيات العالم.

ويعد الرئيس مون أول رئيس كوري جنوبي يشاهد مباراة لمنتخب بلاده في الخارج.

المصدر: وكالات