مون جيه إن أول رئيس كوري جنوبي يحضر مباراة منتخب بلاده في الخارج

يصل رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، إلى روسيا غدا الخميس، في زيارة تستغرق 3 أيام، يحضر خلالها مباراة منتخب بلاده ضد منتخب المكسيك.

وستلعب كوريا الجنوبية ضد المكسيك في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم بروسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب روستوف.

وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ عام 2002، التي يحضر فيها رئيس لكوريا الجنوبية مباراة لبلاده في كأس العالم، حيث نظمت كوريا واليابان آنذاك نهائيات كأس العالم.

ويعد الرئيس مون أول رئيس كوري جنوبي يشاهد مباراة للمنتخب الكوري الجنوبي في الخارج.

المصدر: يونهاب