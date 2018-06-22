"تايم" تسخر من ترامب: "أهلا بكم في أمريكا!"

في فصل جديد من فصول هجوم الإعلام الأمريكي على سياسات الرئيس دونالد ترامب، أصدرت مجلة "تايم" عددها الجديد بغلاف ينتقد مواقف الرئيس من قضية أطفال المهاجرين غير الشرعيين.

ويظهر الغلاف صورة لطفلة باكية من هندوراس يقابلها ترامب اللامبالي بطوله الفارع وهو يشكل حدا فاصلا أمامها، والصورة مصحوبة بكلمات "أهلا وسهلا بكم في أمريكا".

وكتبت المجلة على حسابها في تويتر: "حساب ما بعد سياسة ترامب لفصل أطفال المهاجرين عند الحدود: أي نوع من البلاد نحن؟".

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoRpic.twitter.com/sBCMdHuPGc — TIME (@TIME) June 21, 2018

وتجدر الإشارة إلى أن صورة الطفلة حقيقية والتقطها المصور الأمريكي جون مور في أحد المراكز المؤقتة لإيواء الأطفال على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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ولا يزال ترامب يتعرض لانتقادات شديدة بسبب سياسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم، رغم تراجعه عن هذه السياسة قبل يومين وتنديد زوجته ميلانيا بها، إضافة إلى قيامها بزيارة لمركز إيواء للأطفال على الحدود مع المكسيك أمس الخميس.

المصدر: وكالات