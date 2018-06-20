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روحاني: الشعب الإيراني لن يستسلم أمام مؤامرات أمريكا

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روحاني: الشعب الإيراني لن يستسلم أمام مؤامرات أمريكا
AFP Alexander Zemlianichenko / POOL
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن شعبه "لن يستسلم لمؤامرات أمريكا وضغوطها"، التي وصفها بـ "اللاعقلانية".

وقال روحاني خلال لقائه رئيس ومسؤولي الإذاعة والتلفزيون الإيراني إن "الأعداء غاضبون من الشعب الايراني للنجاحات التي حققها في مختلف المراجل على شتى الأصعدة، من حيث إقامة الانتخابات ومحاربة داعش ودور إيران الإيجابي في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وإفشال مخططات الأعداء لبث الفرقة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم".

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واعتبر روحاني أن "الأعداء اللدودين... لا يعادون النظام فحسب وإنما يكنون العداء للشعب الايراني أيضا".

وأشار إلى أن "تعزيز الثقة والتماسك بين الشعب والنظام هو مبدأ اساسي، وأن مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بإمكانها القيام بدور مؤثر في بث الأمل والحيوية في البلاد".

المصدر: فارس

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