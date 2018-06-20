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ماي: صور أطفال المهاجرين المفصولين عن ذويهم في أمريكا تثير "صدمة عميقة"

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ماي: صور أطفال المهاجرين المفصولين عن ذويهم في أمريكا تثير
HO / AFP / PRU
رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي
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صرحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، بأن صور الأطفال المفصولين عن عائلاتهم جراء سياسة الهجرة المتبعة في الولايات المتحدة أثارت صدمتها.

وقالت ماي في كلمة ألقتها أمام نواب البرلمان: "صور الأطفال المحجوزين في شبه أقفاص تثير صدمة كبيرة. إنه خطأ ونحن لسنا موافقين عليه، فهو ليس أسلوبا بريطانيا".

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وتابعت: "عندما نكون غير متفقين مع الولايات المتحدة، فإننا نقول لها ذلك"، مؤكدة أنها ستطرح قضية الأطفال المفصولين عن ذويهم أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارته إلى لندن، أواسط الشهر المقبل.

وأوضحت ماي أنها ستناقش مع ترامب ملفات عدة تخص المصالح المشتركة بين البلدين، من بينها ملفا "الأمن والدفاع".

وأثار لجوء إدارة دونالد ترامب إلى تفريق عائلات المهاجرين الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، وهرب معظمهم من العنف في دول أمريكا الوسطى، فضيحة كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تسببت هذه الممارسة بوابل من الانتقادات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي.

المصدر: أ ف ب

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