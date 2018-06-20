كيم جونغ أون يتعهد أمام نظيره الصيني بالحفاظ على الاستقرار والسلام الدولي والإقليمي

أعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال اللقاء مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن استعداده لبذل الجهود للحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.

وذكّرت وكالة "شينخوا"، بأن كيم جونغ أون، وصل الثلاثاء إلى بكين برفقة زوجته في زيارة تستغرق يومين، والتقى اليوم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر الدولة دياويوتاي غرب بكين.

وقال كيم جونغ أون: "أنا مستعد مع الرفيق شي جين بينغ، لبذل كل الجهود الممكنة، من أجل رفع العلاقات بين كوريا الشمالية والصين، إلى مستويات جديدة ولعب الدور المطلوب في عملية الحفاظ على الاستقرار والسلام الدولي والإقليمي".

وهذه الزيارة الثالثة للزعيم الكوري الشمالي إلى الصين خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

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وفي 25 - 28 مارس، قام كيم مع زوجته بزيارة غير رسمية للصين. وكانت تلك أول زيارة خارجية لكيم جونغ أون، بعد وصوله إلى السلطة في عام 2011.

وفي 7-8 مايو زار الزعيم الكوري الشمالي، الصين للمرة الثانية وعقد خلالها محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة داليان.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين