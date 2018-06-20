تفاصيل ثالث لقاء بين الزعيمين الصيني والكوري الشمالي

أعلنت وكالة أنباء كوريا الشمالية، الثلاثاء، عن زيارة زعيم البلاد للصين، وذلك في اليوم الأول للزيارة، وهو أمر لا سابقة له، إذ كان يعلن عن مثل هذه الزيارات عادة بعد انتهائها.

وذكرت الوكالة، أن الزعيم كيم جونغ أون، بدأ يوم الثلاثاء زيارة للصين تدوم يومين، والغرض من الزيارة عقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وتبادل وجهات النظر حول نتائج قمة ترامب–كيم في 12 يونيو بسنغافورة، وكذلك بحث آفاق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأكدت الوكالة الكورية الشمالية، أن الجانبين توصلا إلى رأي موحد حول هذا الموضوع.

وأشارت إلى أن كيم قدم الشكر للجانب الصيني على الدعم والمساعدة في موضوع تنظيم عقد القمة العتيدة.

ويوم أمس الثلاثاء، أفادت وسائل الإعلام الصينية، بأن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى الصين برفقة زوجته.

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وفي 25 - 28 مارس، قام كيم مع زوجته بزيارة غير رسمية للصين. وكانت تلك أول زيارة خارجية لكيم جونغ أون بعد وصوله إلى السلطة في عام 2011.

وفي 7-8 مايو زار الزعيم الكوري الشمالي، الصين للمرة الثانية وعقد خلالها محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة داليان.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين