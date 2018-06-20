إسرائيل تستهدف 4 مواقع لحماس والأخيرة ترد بعشرات الصواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه مواقعا تابعة لحماس جنوب قطاع غزة، فيما ردت الأخيرة بإطلاق عشرات الصواريخ على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن: "طائراته استهدفت للمرة الثالثة الليلة الماضية وفجر اليوم 25 هدفا في 4 مواقع عسكرية تابعة لحماس على طول قطاع غزة من بينها موقع تدريب تحت أرضي".

وقصفت طائرات استطلاع وأخرى حربية إسرائيلية موقعا لحماس في حي تل السلطان غرب رفح. كما جرى استهداف موقع القدس بلواء خان يونس وموقع الجعبري شرق جباليا بصاروخين.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع لحماس بالمنطقة الوسطي سبقه قصف من الاستطلاع. كما استهدف القصف موقع أبو جراد بصاروخ استطلاع وصاروخ من الطيران الحربي.

من جهته، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إن الاستهداف كان على خلفية "مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية"​​​.

وأضاف:"جيش الدفاع مصمم على مواصلة التحرك بشكل متصاعد ضد هذه الأعمال الإرهابية طالما هناك حاجة وباستخدام وسائل متنوعة".

وشهدت الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء تصعيدا حادا في الحالة الأمنية في جنوبي إسرائيل، لا سيما في محيط البلدات المحاذية للحدود مع قطاع غزة، إذ دوت صفارات الإنذار عدة مرات خلال الساعات الأخيرة منذرة بصواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن عدد القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل يقدر بثلاثين قذيفة، وقد تمكنت "القبة الحديدية" من اعتراض 4 منها كانت موجهة نحو أماكن مأهولة في ساحل عسقلان".

المصدر: وكالات