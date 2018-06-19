إسرائيل تتوعد مطلقي الطائرات الورقية بالقتل!

حذر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، اليوم الثلاثاء، من استخدام الطائرات الورقية لأغراض قتالية.

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وقال ماندلبليت في تصريح للإذاعة الإسرائيلية: "إذا تم استخدام الطائرات الورقية لأغراض قتالية فإنها تصبح هدفا عسكريا مشروعا.. وهؤلاء (مطلقو الطائرات) تنطبق عليهم قوانين الحرب، لذلك يجب قتلهم".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة حربية استهدفت 9 أهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي سببت اندلاع عشرات الحرائق في المنطقة الإسرائيلية المجاورة للقطاع.

وأشعلت الطائرات الورقة الفلسطينية الحارقة حقولا في أكثر من 12 موقعا إسرائيليا يوم السبت الماضي، حيث كانت الأجواء وقتها حارة وجافة ويتخللها هبوب رياح.

وبدأ سكان غزة في إطلاق طائرات ورقية محملة بأقمشة مشتعلة نحو المناطق الإسرائيلية كوسيلة للاحتجاج ضد الحصار الإسرائيلي للقطاع، في خطوة أغضبت الجيش الإسرائيلي.

وتقول إسرائيل إنها تعتزم الاستقطاع من أموال الضرائب، التي تحولها إلى الفلسطينيين، من أجل تعويض المزارعين الإسرائيليين المتضررين من هذه الطائرات الحارقة.

المصدر: وكالات