 
مباشر
عاجل
مونديال روسيا 2018 .. البرازيل تسقط في فخ التعادل أمام سويسرا بهدف لمثله

17 حريقا جديدا في مستوطنات "غلاف غزة" سببتها طائرات فلسطينية حارقة

أخبار العالم

17 حريقا جديدا في مستوطنات
You Tube
إطفاء حريق شب بفعل طائرات حارقة مطلقة من داخل قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdtq

شهدت مناطق إسرائيلية على حدود قطاع غزة، منذ صباح اليوم الأحد، 17 حريقا جديدا بفعل طائرات حارقة مرسلة من داخل القطاع، حسبما أفادت صحيفة "هآريتس" نقلا عن الصندوق القومي اليهودي.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه استهدف سيارة استخدمها فلسطينيون أطلقوا بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

إقرأ المزيد
مطلقو الطائرات الورقية الحارقة في غزة سلاح الجو الإسرائيلي يغير على مطلقي الطائرات الحارقة في غزة

وفي غزة نفسها، أفادت تقارير بأن إسرائيل وجهت ضربة إلى هدف تابع لحركة حماس شرقي مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، دون وقوع قتلى.

وفي وقت سابق الأحد، أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه لسيارة أحد القياديين في غزة من النشطاء المسؤولين عن إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحاملة للمتفجرات.

وقالت مصادر فلسطينية إن شخصين أصيبا بجروح جراء الضربة، دون أن يلقى النبأ أي تأكيد فلسطيني رسمي.

المصدر: هآريتس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا