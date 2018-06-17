17 حريقا جديدا في مستوطنات "غلاف غزة" سببتها طائرات فلسطينية حارقة

شهدت مناطق إسرائيلية على حدود قطاع غزة، منذ صباح اليوم الأحد، 17 حريقا جديدا بفعل طائرات حارقة مرسلة من داخل القطاع، حسبما أفادت صحيفة "هآريتس" نقلا عن الصندوق القومي اليهودي.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه استهدف سيارة استخدمها فلسطينيون أطلقوا بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

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وفي غزة نفسها، أفادت تقارير بأن إسرائيل وجهت ضربة إلى هدف تابع لحركة حماس شرقي مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، دون وقوع قتلى.

وفي وقت سابق الأحد، أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه لسيارة أحد القياديين في غزة من النشطاء المسؤولين عن إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحاملة للمتفجرات.

وقالت مصادر فلسطينية إن شخصين أصيبا بجروح جراء الضربة، دون أن يلقى النبأ أي تأكيد فلسطيني رسمي.

المصدر: هآريتس